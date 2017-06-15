МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Правительство предлагает представителям интересов России – директорам "Роснефти" переизбрать помощника президента Андрея Белоусова председателем совета директоров компании, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект директив и федерального чиновника.

Проект согласовали Минэкономразвития и Минэнерго. МЭР редставило его в правительство, ссылается газета на представителя ведомства.

Годовое собрание акционеров "Роснефти" пройдет 22 июня в Сочи, на нем изберут новый совет и его председателя. В этом году на девять мест в совете претендуют 11 человек. Это главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, Белоусов, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, министр энергетики Александр Новак и три независимых директора: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, бывший топ-менеджер ExxonMobil Дональд Хамфриз, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. Их выдвинул "Роснефтегаз" (50% в "Роснефти"). Все они входят в действующий совет.

Два других акционера – британская ВР и консорциум QHG Oil (совместное предприятие Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority), владеющие 19,75% и 19,5% соответственно, выдвинули по два представителя: президента BP Роберта Дадли, директора GQO Consultants Ltd Гильермо Кинтеро (оба входят в действующий совет), главного исполнительного директора Glencore Plc. Айвана Глазенберга, президента по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзала Алсуваиди.

За последние три года средняя явка на годовом собрании "Роснефти" колебалась в пределах 89,7–92,9%. Таким образом, для гарантированного получения хотя бы одного места в совете надо не менее 10,3%, поясняет газета. При этом в совете директоров "Роснефти" должно быть три независимых директора, поэтому "Роснефтегаз" может провести четырех человек, ВР и консорциум — по одному.

Отмечается, что для избрания Белоусова нужно большинство голосов в совете. Однако в предыдущие годы государство имело большинство в совете, теперь из девяти человек по директиве голосуют четверо. При этом неизвестно, будут ли ВР и QHG Oil предлагать своих кандидатов на должность председателя совета директоров.

Газета напоминает, что Белоусов возглавил совет директоров в 2015 году, когда из-за кризиса правительство решило усилить контроль над госкомпаниями, введя в советы чиновников. Человек, близкий к компании, пояснил газете, что 2017 год является предвыборным, нет необходимости сейчас менять председателя в совете директоров "Роснефти".