В МЭР рассказали о подготовке к рассмотрению иска Москвы к Киеву в ВТО

ХАРБИН (Китай), 15 июн — РИА Новости, Анна Раткогло. Россия будет проводить с Украиной необходимые досудебные консультации по иску Москвы во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за санкций Киева, введенных в отношении РФ, заявил РИА Новости заместитель министра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Мы будем вести консультации, в соответствии с процедурой сначала будем проводить консультации. Все будет идти установленным путем",- заявил Груздев на полях четвертого российско-китайского ЭКСПО.

Ранее РФ направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми с 2014 года ограничениями, запретами, особыми требованиями и процедурами в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину. Речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним грубым нарушением обязательств Украины в ВТО.

Согласно нормам ВТО, запрос на консультации является первым этапом подачи иска в рамках этой организации. В соответствии с процедурами ВТО, теперь в течение двух месяцев должны быть проведены консультации с правительством Украины с целью поиска взаимоприемлемого разрешения сложившейся ситуации.