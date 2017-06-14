Сбербанк сообщил, что не регистрировал проблем с онлайн-оплатой услуг

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Операции по оплате клиентами Сбербанка услуг через интернет выполняются в штатном режиме, затруднений не зарегистрировано, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

Ранее СМИ сообщили о временных затруднениях при оплате услуг с помощью карт Сбербанка через интернет.

"На данный момент никаких инцидентов, связанных с оплатой у нас не зарегистрировано", — сказали в банке.

На прошлой неделе Сбербанк зафиксировал технический сбой, затронувший менее 10% операций с картами. Тогда сложности с обслуживанием возникли только у тех клиентов Сбербанка, которые пытались совершить операции в устройствах сторонних банков, а также у клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка.