ФРС повысила прогноз по росту ВВП США в 2017 году до 2,2% с 2,1%

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Федеральная резервная система (ФРС) США повысила прогноз по росту экономики страны в 2017 году до 2,2% с ожидавшихся в марте 2,1%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по динамике инфляции на текущий год снижен — до 1,6% с прогнозировавшихся ранее 1,9%. Прогноз по безработице улучшен до 4,3% с ожидавшихся в марте 4,5%.

Прогноз на 2018 год по росту ВВП США сохранен на уровне 2,1%, по инфляции — на уровне 2%, а по безработице — улучшен до 4,2% с предыдущего прогноза в 4,5%.

Прогноз на 2019 год по росту экономики страны по-прежнему составляет 1,9%, как и в марте. Прогноз по уровню безработицы улучшен до 4,2% с ожидавшихся ранее 4,5%. Инфляция в 2019 году по-прежнему ожидается на уровне 2%.

В долгосрочной перспективе ФРС ожидает роста экономики США в среднем на 1,8%, безработицу в 4,6% и инфляцию на отметке 2%.