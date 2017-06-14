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Экономика

Господдержка АПК Калининградской области за год составит 3,4 млрд рублей

20:5414.06.2017
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© РИА Новости / Артем КреминскийПерейти в фотобанкУборка зерновых. Архивное фотоУборка зерновых. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Креминский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса (АПК) Калининградской области в 2017 году составит 3,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В среду под руководством врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова состоялось заседание Аграрного совета, где рассматривался вопрос о реализации государственной программы "Развитие сельского хозяйства Калининградской области" за пять месяцев 2017 года. Также обсуждались вопросы мелиорации, финансовой поддержки отрасли, обеспечения кормовой базы для животноводства, создания социальной инфраструктуры на селе.

"Агропромышленный комплекс является стратегически важной отраслью нашей экономики, гарантией ее независимости, самодостаточности. В свое время мы не делали упор на развитие этого сектора, полагая, что товарные связи региона со странами Европы позволят нам довольно комфортно жить с точки зрения продовольственной безопасности. Но геополитическая ситуация развернулась таким образом, что эти вопросы стали для Калининградской области крайне острыми", — сказал Алиханов, добавив, что к настоящему времени сложности этого периода преодолены.

"Инвестиционный маховик в сельском хозяйстве запущен. Мы смогли пережить самый сложный период и выйти на достаточно неплохие показатели", — сказал он.

В числе успехов агропромышленного комплекса Алиханов назвал динамику ввода в оборот сельскохозяйственных земель, рост показателей в животноводстве, молочной отрасли и растениеводстве.

"Поступательный рост демонстрирует животноводство: в Калининградской области увеличивается валовое производство молока, мяса, яиц, внедрены современные решения в строительстве животноводческих комплексов, новые технологии в содержании и кормлении животных. Наш регион является одним из лидеров в России по надоям молока на одну фуражную корову", — приводятся в сообщении слова Алиханова.

"В области растениеводства, несмотря на неблагоприятные климатические условия в прошлом году, произведено 400 тысяч тонн зерна, что в два раза превышает внутренние потребности. По урожайности зерновых культур и рапса наш регион также среди лучших в стране", — сказал Алиханов.

Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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По словам руководителя областного министерства сельского хозяйства Натальи Шевцовой, в этом году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса региона составляет 3,464 миллиарда рублей, из которых более 900 миллионов рублей — средства областного бюджета.

"С 1 января этого года обновлены принципы и подходы оказания государственной поддержки из федерального бюджета. В состав консолидированной единой субсидии вошли следующие направления: поддержка краткосрочного кредитования, страхования малых форм хозяйствования, элитного свиноводства и племенного животноводства, садоводства, мясного скотоводства, производство льна. Регионы самостоятельно определяют направления и объемы расходования средств единой субсидии", — отметила она.

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