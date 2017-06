Apple исполнила предупреждение ФАС в рамках дела по ремонту iPhone в России

Продавец демонстрирует новые смартфоны Apple iPhone 6 и iPhone 6 plus. Архивное фото

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Apple исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России в рамках дела по ремонту iPhone в РФ и обеспечила возможность замены модулей экранов в своих смартфонах, сообщает служба в среду.

"Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый. Мы удовлетворены работой, проделанной "Эппл Рус", — заявил заместитель руководителя службы Андрей Кашеваров, чьи слова приводятся в сообщении.

Согласно заявлению, поступившему в ФАС, в 2016 году сервисные центры отказали пользователю iPhone в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию указанных запасных частей, предложив владельцу смартфона произвести замену всего телефона с доплатой.

Антимонопольное ведомство установило, что в действиях российского представительства Apple — единственного поставщика продукции Apple в РФ — содержатся признаки нарушения положений закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple inc (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

Компания не поставляет в Россию необходимых для ремонта комплектующих (модули экранов и материнские платы). В результате ущемляются интересы потребителей, ранее отмечали в ФАС.

В конце февраля ФАС вынесла предупреждение по этому делу и обязала Apple открыть сервисный центр в России до 1 мая 2017 года.