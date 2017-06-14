США
14.0614 июня19:51МСК
USD57.03+0.12
EUR63.95+0.18
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Равнение на МВФ: зачем Белоруссия отказалась от российского рубля

19:1714.06.2017
(обновлено: 19:40 14.06.2017)
0411
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкА.Лукашенко на заседании ЕврАзЭСА.Лукашенко на заседании ЕврАзЭС
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нацбанк Белоруссии исключит российские рубли из расчета золотовалютных резервов. Как сообщили в пресс-службе банка с 1 июля страна будет рассчитывать международные резервные активы только по методике Международного валютного фонда (МВФ). Она не учитывает драгоценные металлы, отличные от монетарного золота, а также ряд валют, в том числе и российский рубль. Тем не менее, Минск продолжит использовать его для выплат по обязательствам страны.

Белорусские деньги
© Fotolia / pitangacherry
Экономист: решение Белоруссии по рублю вписывается в рекомендации МВФ

Эксперты указывают, хотя изменение это в значительной степени техническое, но в нем усматриваются как политические, так и экономические мотивы.

Прозападный курс

По данным на 1 июня 2017 года, объем золотовалютных резервов Национального банка Белоруссии (НББ) оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Таким образом, разрыв между ЗВР по национальной и международной методике составляет $365 млн.

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ

"По национальной методике всегда получалась большая величина ЗВР. Если они публикуют тут методику, которая уменьшает их ЗВР, не исключено, что кто-то им намекнул, что лучше перейти на международные стандарты", — считает Наталья Мильчакова, зам. директора аналитического департамента "Альпари".

Ночной вид привокзальной площади центрального железнодорожного вокзала Минска
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Глава МИД Белоруссии убежден, что Минск договорится о кредите с МВФ

По ее мнению, это могли сделать МВФ, Всемирный Банк либо Европейский банк реконструкции и развития, на сотрудничество с которыми рассчитывает Белоруссия.

Когда развивающиеся страны публикуют резервы исключительно по методике МВФ, из этого может неявно следовать, что они в дальнейшем рассчитывают на тесное сотрудничество с МВФ, или же глобальными финансовыми институтами, отмечает она.

Белорусы, по ее мнению, не то, чтобы не доверяют рублю, но хотят показать, что Белоруссия – прозападная страна. А поэтому технический, по сути, шаг вполне вписывается в их текущую политическую повестку.

Отметим, что сейчас МВФ и Белоруссия продолжают обсуждать возможности выделения Минску кредита. Ранее речь шла о том, что Международный валютный фонд готов выделить стране $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет. Взамен МВФ требует от Минска проведения ряда реформ — отказа от повышения зарплат, увеличения тарифов ЖКХ и масштабной приватизации госсобственности.

Неудобство для бизнеса

С тем, что Минск, так возможно, пытается продемонстрировать свою независимость от Москвы согласен и Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер", отмечая, что сейчас это общий тренд среди бывших союзных республик.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры России и США
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Денежные купюры России и США

По его оценкам, никакого существенного влияния на российскую экономику нынешнее решение Нацбанка Белоруссии не окажет, впрочем, как и на белорусскую, но создаст определенные неудобства для белорусского бизнеса, осуществляющего платежи с Россией.

"Золотовалютные резервы используются для покрытия определенных рисков, связанных с внешними платежами. Если резервов в данной валюте не будет, контрагенты будут вынуждены осуществлять платежи через другие валюты – сначала покупать у НББ доллары США, а потом обменивать их на рубли уже в российском ЦБ", — поясняет он.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Центробанк отмечает снижение зависимости курса рубля от цен на нефть
С другой стороны, белорусская валюта все равно привязана к доллару и к евро, а потому больше ориентирована на них, чем на российский рубль, добавляет он.

"Для самой Белоруссии отказ от резервирования в рублях может нести какие-то валютные риски, связанные с колебаниями курса. Если у страны есть обязательства в какой-то валюте, хорошо иметь резервы в этой валюте", — добавляет Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс".

Укрепление рубля завершилось

Если говорить о курсе рубля, то решение белорусского регулятора выглядит своевременным, считает Голубовский. По его мнению, двухлетний тренд укрепления российской валюты завершен, и в дальнейшем рубль будет слабеть.

© Fotolia / Valerie PotapovaМонета в один рубль на фоне графика
© Fotolia / Valerie Potapova
Монета в один рубль на фоне графика

"О том, что рубль сейчас излишне крепкий постоянно говорит и правительство, и для импортозамещения его нужно обесценить", — отмечает Голубовский.

По всей видимости, белорусы учитывают эти заявления российских властей и действуют сообразно.

"Укрепляться российской валюте не дадут, а упасть она может очень хорошо, особенно если вниз пойдет нефть. Не ждут белоруссы и роста доли России во внешнеторговом обороте, зато видят оживление в Европе, где начинает расти инфляция и оживает потребительский спрос", — уверен он.

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена