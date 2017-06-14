Равнение на МВФ: зачем Белоруссия отказалась от российского рубля

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Нацбанк Белоруссии исключит российские рубли из расчета золотовалютных резервов. Как сообщили в пресс-службе банка с 1 июля страна будет рассчитывать международные резервные активы только по методике Международного валютного фонда (МВФ). Она не учитывает драгоценные металлы, отличные от монетарного золота, а также ряд валют, в том числе и российский рубль. Тем не менее, Минск продолжит использовать его для выплат по обязательствам страны.

Эксперты указывают, хотя изменение это в значительной степени техническое, но в нем усматриваются как политические, так и экономические мотивы.

Прозападный курс

По данным на 1 июня 2017 года, объем золотовалютных резервов Национального банка Белоруссии (НББ) оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Таким образом, разрыв между ЗВР по национальной и международной методике составляет $365 млн.

"По национальной методике всегда получалась большая величина ЗВР. Если они публикуют тут методику, которая уменьшает их ЗВР, не исключено, что кто-то им намекнул, что лучше перейти на международные стандарты", — считает Наталья Мильчакова, зам. директора аналитического департамента "Альпари".

По ее мнению, это могли сделать МВФ, Всемирный Банк либо Европейский банк реконструкции и развития, на сотрудничество с которыми рассчитывает Белоруссия.

Когда развивающиеся страны публикуют резервы исключительно по методике МВФ, из этого может неявно следовать, что они в дальнейшем рассчитывают на тесное сотрудничество с МВФ, или же глобальными финансовыми институтами, отмечает она.

Белорусы, по ее мнению, не то, чтобы не доверяют рублю, но хотят показать, что Белоруссия – прозападная страна. А поэтому технический, по сути, шаг вполне вписывается в их текущую политическую повестку.

Отметим, что сейчас МВФ и Белоруссия продолжают обсуждать возможности выделения Минску кредита. Ранее речь шла о том, что Международный валютный фонд готов выделить стране $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет. Взамен МВФ требует от Минска проведения ряда реформ — отказа от повышения зарплат, увеличения тарифов ЖКХ и масштабной приватизации госсобственности.

Неудобство для бизнеса

С тем, что Минск, так возможно, пытается продемонстрировать свою независимость от Москвы согласен и Андрей Кочетков, аналитик "Открытие Брокер", отмечая, что сейчас это общий тренд среди бывших союзных республик.

По его оценкам, никакого существенного влияния на российскую экономику нынешнее решение Нацбанка Белоруссии не окажет, впрочем, как и на белорусскую, но создаст определенные неудобства для белорусского бизнеса, осуществляющего платежи с Россией.

"Золотовалютные резервы используются для покрытия определенных рисков, связанных с внешними платежами. Если резервов в данной валюте не будет, контрагенты будут вынуждены осуществлять платежи через другие валюты – сначала покупать у НББ доллары США, а потом обменивать их на рубли уже в российском ЦБ", — поясняет он.

С другой стороны, белорусская валюта все равно привязана к доллару и к евро, а потому больше ориентирована на них, чем на российский рубль, добавляет он.

"Для самой Белоруссии отказ от резервирования в рублях может нести какие-то валютные риски, связанные с колебаниями курса. Если у страны есть обязательства в какой-то валюте, хорошо иметь резервы в этой валюте", — добавляет Дмитрий Голубовский, эксперт по финансовым рынкам ФГ "Калита-Финанс".

Укрепление рубля завершилось

Если говорить о курсе рубля, то решение белорусского регулятора выглядит своевременным, считает Голубовский. По его мнению, двухлетний тренд укрепления российской валюты завершен, и в дальнейшем рубль будет слабеть.

© Fotolia / Valerie Potapova Монета в один рубль на фоне графика © Fotolia / Valerie Potapova Монета в один рубль на фоне графика

"О том, что рубль сейчас излишне крепкий постоянно говорит и правительство, и для импортозамещения его нужно обесценить", — отмечает Голубовский.

По всей видимости, белорусы учитывают эти заявления российских властей и действуют сообразно.

"Укрепляться российской валюте не дадут, а упасть она может очень хорошо, особенно если вниз пойдет нефть. Не ждут белоруссы и роста доли России во внешнеторговом обороте, зато видят оживление в Европе, где начинает расти инфляция и оживает потребительский спрос", — уверен он.