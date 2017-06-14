В Тюмени планируют открыть производство гормональных препаратов в 2020 году

ТЮМЕНЬ, 14 июн — РИА Новости. Выпуск гормональных препаратов планируют начать в Тюмени на действующей производственной площадке фармацевтического завода в 2020 году. Инвестиционные вложения оцениваются в 3,2 миллиарда рублей, большая часть из них будет направлена на приобретение оборудования, строительно-монтажные работы и клинические исследования, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Речь идет о создании на уже действующей производственной площадке в 2017-2019 годах производства гормональных препаратов. Проект будет направлен на усиление лекарственной безопасности россиян", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что за счет собственных средств компании, а также областных и федеральных субсидий, в рамках проекта предусматривается строительство производственного корпуса площадью 6 тысяч квадратных метров, создание цеха опытного производства площадью 350 квадратных метров на базе имеющейся инфраструктуры предприятия, строительство автоматизированного склада.

По информации пресс-службы губернатора, в этом году в регионе планируется завершить реализацию 21 нового инвестиционного проекта и начать еще 17.

"Это будут либо новые промпроизводства, либо глубокая модернизация действующих. Каждому новому инвестору мы предлагаем налоговые льготы, меры государственной поддержки и административное сопровождение проекта на всех стадиях реализации", — уточнил глава Тюменской области Владимир Якушев.

Другие новости региона читайте здесь