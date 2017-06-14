Никифоров рассказал, как решить проблему обеспечения связи в Арктике

САБЕТТА, 14 июн — РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций предлагает создать группировку спутников на высокоэллиптических орбитах для обеспечения связи в Арктике, заявил на заседании Государственной комиссии по развитию Арктики глава ведомства Николай Никифоров.
"Чтобы комплексно решить проблему (необходимо) создание группировки спутников, работающих на так называемых высокоэллиптических орбитах. Это не геостационарные аппараты, отдельная группировка. Общий объем требуемых инвестиций составляет около 90 миллиардов рублей", — сказал министр.
По его словам, окупаемая часть проекта в диапазоне 30-40 миллиардов рублей, соответственно около 50-60 миллиардов требуется базовой поддержки в том числе из средств федерального бюджета.
Никифоров подчеркнул, что в его ведомстве понимают, что возможности бюджета ограничены. "Мы сдержаны в реализации, тем не менее всю подготовительную работу мы ведем и будем последовательно отстаивать эту позицию в следующих циклах бюджетного планирования", — заверил министр.