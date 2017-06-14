В Тюменской области сдали в эксплуатацию новый газопровод

ТЮМЕНЬ, 14 июн — РИА Новости. Газопровод, построенный в рамках реализации региональной программы газификации, сдали в эксплуатацию в Тюменской области. Возможность подключиться к сетям газоснабжения получили жители села Омутинское, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Всего в рамках региональной программы газификации 2014-2017 годов будут построены 1181 километров газовых сетей, голубое топливо поступит в 119 населенных пунктов юга Тюменской области, газ придет в дома 25 тысяч семей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что при поддержке правительства Тюменской области с момента вступления в действие программы на сегодняшний день построены 120 объектов газораспределения общей протяженностью 557,47 километра.

"Немаловажно, что эффективное исполнение программы положительно отражается на инвестиционной привлекательности и развитии бизнеса, особенно в сельской местности — приходит газ в села и малые города, появляются новые возможности у инвесторов", — считает глава региона Владимир Якушев.

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