В Архангельской области 11% объектов ТЭК и ЖКХ могут передать в концессию

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Около 6% объектов ТЭК и ЖКХ Архангельской области передано в концессию, еще порядка 5% объектов планируется передать до конца года, сообщил министр ТЭК и ЖКХ Поморья Андрей Поташев.

"Из 6780 объектов ТЭК и ЖКХ в концессию сегодня передано только 387, еще 350 предполагается передать до конца этого года", — сказал Поташев, слова которого приводятся в сообщении, опубликованном на сайте областного правительства.

Правительство области нацелено увеличить долю инвестиций в строительство и реновацию объектов ЖКХ и энергетики. По словам губернатора Игоря Орлова, переход на концессиональные отношения должен стать во главу угла во всех муниципалитетах.

Ранее Орлов сообщал, что совместный проект ТГК-2 и китайской корпорации "Хуадянь" по модернизации Архангельской ТЭЦ (ООО "Хуадянь-Архангельская ТЭЦ") пока закрыт. По словам губернатора, китайская сторона отозвала предложение из-за смены управленческой команды в энергокомпании.

В самой ТГК-2 изменение руководящего состава считают закономерным. "Предпринятые в 2016 году шаги по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности все же не решили проблем общества, накопленных в предшествующие периоды. Существующее положение вещей потребовало более глубоких перемен внутри компании и новых подходов во взаимоотношениях с ключевыми партнерами и контрагентами", — сообщила компания.

Предполагалось, что реализация проекта позволит модернизировать мощности ТЭЦ и стабилизировать энергоситуацию в регионе. Первоначальные инвестиции, предусмотренные сделкой, составляли почти 2,7 миллиарда рублей. ООО "Хуадянь-Архангельская ТЭЦ", зарегистрированная на территории области, также должна была стать крупным налогоплательщиком в регионе.

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