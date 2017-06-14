СГК планирует к августу завершить капремонт турбины Кемеровской ГРЭС

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) планирует к августу завершить капитальный ремонт паровой турбины №5 Кемеровской ГРЭС, сообщает компания.

"Паровая турбина №5 мощностью 35 МВт несет высокую нагрузку в период ОЗП, капитальный ремонт турбоагрегата проводится для восстановления нормативных характеристик… Объем ремонтных работ… планируется завершить к началу августа", — отмечается в сообщении.

Ремонт выполняется сервисным предприятием СГК — АО "Сибирьэнергоремонт". В частности, производится ремонт ротора, проточной части турбины, цилиндра высокого давления, систем регулирования и парораспределения, а также вспомогательного оборудования.

Также в период ремонта проводится плановый контроль металла оборудования и трубопроводов.

Кемеровская ГРЭС – первая кузбасская станция, построенная по плану ГОЭЛРО. За последние 20 лет оборудование ГРЭС было основательно модернизировано, в турбинном цехе заменены практически все действующие турбоагрегаты. Установленная электрическая мощность ГРЭС составляет 485 МВт, установленная тепловая мощность – 1540 Гкал/час. Станция обеспечивает более половины потребности левобережной части Кемерово по теплу и горячему водоснабжению.