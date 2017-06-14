Россельхознадзор разрешил поставки продукции двух белорусских компаний

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 14 июня отменил временные ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний — сыра с предприятия "Белсыр", а также сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла "Щучинского маслосырзавода", говорится в сообщении Россельхознадзора.

Решение было принято по итогам "анализа материалов, представленных департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь по факту расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации".

"Своим решением Россельхознадзор разрешает поставки в Россию данных видов продукции, выработанных после 14 июня 2017 года", — указывает служба.

Ограничения на поставки продукции — за исключением сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла — с "Щучинского маслосырзавода" были отменены 22 мая. С того же дня Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции этого предприятия.