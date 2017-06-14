Холдинг "Швабе" поможет Киргизии в реализации нацпрограммы здравоохранения

БИШКЕК, 14 июн — РИА Новости. Вопросы организации цифровой медицины, поставок медицинской и другой высокотехнологичной техники обсуждались на встрече руководства республики Киргизия и российского оптико-электронного холдинга "Швабе".

"Холдинг видит большие перспективы в развитии партнерских отношений с Киргизией. В частности, на начальном этапе киргизская сторона проявила заинтересованность в закупке телемедицинских комплексов, дефибрилляторов для размещения в местах массового скопления людей и аппаратов очистки воды. Кроме того, значительный интерес вызвало предложение об установке систем фотофиксации нарушений правил дорожного движения на трассе Бишкек — аэропорт "Манас", — сказал журналистам генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев.

По его словам, холдинг также может принять участие в строительстве и оснащении аппаратурой "Швабе" республиканских перинатальных центров.

Руководство Киргизии обратилось к холдингу с просьбой оказать содействие в координации работ по созданию Национального кардиохирургического центра и его оснащению оборудованием производства предприятий "Швабе".

Уже в этом году Киргизия получит партию электрокардиографов, которыми в соответствии с поручением главы аппарата президента Киргизии Сапара Исакова, будут оснащены центры обслуживания населения во всех городах республики.