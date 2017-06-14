В России отзывают более 4,5 тысячи машин Mazda 5

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Mazda на российском рынке "Мазда Мотор Рус" добровольно отзывает в РФ 4,531 тысячи машин Mazda 5 из-за возможной неисправности подушек безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года.

"Причиной отзыва автомобилей марки Mazda 5 является установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор Рус" уведомят владельцев автомобилей, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. При этом владельцы машин могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.

На машинах, попавших под отзыв, будет бесплатно выполнена проверка, в случае если на автомобиле установлен выключатель подушек безопасности переднего пассажира, специалисты при помощи специального оборудования произведут обновление параметров конфигурации блока управления системой пассивной безопасности (SAS).

Отмечается, что если на автомобиле выключатель подушек безопасности переднего пассажира не установлен, то проведение ремонта не требуется.