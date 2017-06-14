В России отзывают более 4,5 тысячи машин Mazda 5

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Официальный представитель Mazda на российском рынке "Мазда Мотор Рус" добровольно отзывает в РФ 4,531 тысячи машин Mazda 5 из-за возможной неисправности подушек безопасности, сообщается на сайте Росстандарта.
"Причиной отзыва автомобилей марки Mazda 5 является установленный в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка и/или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя "Мазда Мотор Рус" уведомят владельцев автомобилей, которые попали под отзыв, рассылкой писем или по телефону. При этом владельцы машин могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.
Отмечается, что если на автомобиле выключатель подушек безопасности переднего пассажира не установлен, то проведение ремонта не требуется.