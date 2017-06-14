МЭА понизило прогноз спроса на нефть в 2017 году

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) слегка понизило свой прогноз по спросу на нефть в 2017 году — на 60 тысяч баррелей в день, до 97,84 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе агентства.

В майском докладе мировой спрос на нефть ожидался на уровне 97,90 миллиона баррелей в сутки. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,3 миллиона баррелей в день.

МЭА в июньском докладе впервые сообщило и свою оценку спроса на нефть в мире на 2018 год. По прогнозу, он вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,27 миллиона баррелей в сутки. Основными драйверами роста спроса как в 2017 году, так и в 2018-м, по мнению агентства, станут страны, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в первую очередь, Китай и Индия.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>