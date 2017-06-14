Костромской губернатор раскритиковал глав, не развивающих моногорода

КОСТРОМА, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал работу глав Мантурово и Галича, где реализация программы развития моногородов идет очень слабо, и дал им два месяца на то, чтобы представить результаты "реальной работы", сообщила администрация региона во вторник.

Глава региона заявил, что сегодня руководство Мантурово и Галича не принимает конкретных мер, направленных на решение базовых положений программы, — организацию новых предприятий и создание новых рабочих мест, не связанных с аналогичной деятельностью существующих градообразующих предприятий.

Ситников отметил, что недопустимо, когда главы городских округов посещают многочисленные форумы и лекции в Москве и Санкт-Петербурге, но в самих муниципальных образованиях нет никаких подвижек для развития местной экономики.

"Вы считаете возможным тратить бюджетные средства на свои поездки, в то время, когда у вас не решены базовые вопросы. Тем самым обманываете население, создавая впечатление кипучей деятельности, а на выходе у вас — ноль. К этому вопросу мы возвращаемся через два месяца, и если я не увижу за это время реальной работы, то будет ставиться вопрос о вашем дальнейшем пребывании в должности", — обратился к главам губернатор.

Как отметил на оперативном совещании директор регионального департамента экономического развития Александр Свистунов, сегодня у муниципалитетов нет стратегии развития отраслей промышленности. Перспективными отраслями для привлечения инвесторов в Галиче должны стать пищевая, легкая промышленности, деревообработка и туризм, для Мантурово — машиностроение и металлообработка.

Чиновников призвали активнее работать по этим направлениям — оформлять земельные участки под инвестплощадки, разрабатывать технико-экономические обоснования будущих проектов и предлагать уже сформированные проекты заинтересованным лицам.

"Необходим более активный маркетинг территорий с позиционированием конкурентных преимуществ муниципалитета, свободных площадок, возможностей подключения к инфраструктуре", — говорится в сообщении.

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