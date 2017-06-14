Всемирный банк одобрил грант для Афганистана в размере более $500 миллионов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Всемирный банк одобрил план финансирования для Афганистана в размере более 500 миллионов долларов для поддержки страны, говорится в пресс-релизе банка.

"План поможет Афганистану с беженцами, расширит возможности частного сектора для бедных, ускорит развитие пяти городов, расширит электрификацию, улучшит продовольственную безопасность и (поможет со — ред.) строительством сельских дорог", — говорится в заявлении банка.

Отмечается, что одобрение этих грантов подтверждает приверженность Всемирного банка к народу Афганистана и помощи в преодолении серьезных проблем, с которыми столкнулась страна.