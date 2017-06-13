Цены на нефть вернулись к росту на ожиданиях снижения запасов в США

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть вернулись к росту в преддверии публикации статистики по запасам "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.
В начале торгов вторника обе марки дорожали в среднем на 0,5%, однако после публикации июньского доклада ОПЕК цены перешли к снижению. В частности, это было связано с данными о росте добычи нефти стран ОПЕК на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем — до 32,139 миллиона баррелей в сутки.
Во вторник вечером нефтяные цены снова растут, поскольку трейдеры готовятся к публикации данных от Американского института нефти (API) и минэнерго США.
Неделей ранее запасы выросли на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% — до 513,2 миллиона баррелей. При этом эксперты полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, до 506,436 миллиона баррелей.
Данные статистики могут указать инвесторам, является ли предыдущий неожиданный рост запасов исключением или же новым трендом. Добыча в США, а с ней и объем запасов, активно растут, тогда как страны-члены ОПЕК совместно с другими нефтепроизводителями сокращают объем производства для решения проблемы с глобальным переизбытком сырья.