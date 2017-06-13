Саудовская Аравия заявила о готовности поставлять продовольствие в Катар

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Саудовская Аравия готова поставлять продовольствие в Катар, с которым разорвала дипломатические отношения, если в том возникнет необходимость, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр в интервью телеканалу Sky News Arabia. © AP Photo / Roman Koksarov Катарский бизнесмен доставит в страну на самолетах четыре тысячи коров

"Мы готовы поставлять пищевые продукты и медицинские товары Катару, если стране это понадобится", — заявил министр.

Аль-Джубейр заявил, что королевство применяет свое "суверенное право" в ситуации с Катаром и это не блокада страны.

Ранее власти Ирана и Турции заявили о готовности поставлять Катару все виды пищевой продукции на фоне прекращения поставок из стран Персидского залива в связи с дипломатическим скандалом. Тегеран в воскресенье направил пять самолетов с продовольствием в Катар.

Источники на рынке сообщили агентству Рейтер на прошлой неделе, что ОАЭ и Саудовская Аравия прекратили экспорт сахара в Катар. По данным агентства, Катар сильно зависит от поставок сахара из этих стран, всего в год импортируется чуть меньше 100 тысяч тонн. Особо высок спрос на сахар в идущий сейчас месяц поста Рамадан.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.