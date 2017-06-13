Холдинг "Агросила" построит в Татарстане молочный комплекс

КАЗАНЬ, 13 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Один из ведущих сельхозпроизводителей Поволжья холдинг "Агросила" в рамках программы импортозамещения начал строительство в Татарстане животноводческого комплекса стоимостью более 1,05 миллиарда рублей.

"Холдинг "Агросила" в рамках реализации стратегии импортозамещения молочной продукции начал строительство нового животноводческого комплекса стоимостью более 1,05 миллиарда рублей, рассчитанного на единовременное содержание 2,5 тысячи голов дойного стада КРС", — говорится в сообщении холдинга.

В структуру комплекса, который разместится на площади свыше 30 гектар, войдут два коровника на 1 тысячу голов каждый, доильный зал, рассчитанный на одновременное доение 72 коров ротационного типа, и родильное отделение. Новый комплекс станет одним из самых технологичных предприятий животноводческой отрасли Татарстана. Технологическое оснащение предприятия позволит максимально автоматизировать производственные процессы и повысить основные производственные показатели. Затраты на приобретение оборудования и инвентаря превысят 190 миллионов рублей. Будет создано более 30 новых рабочих мест.

Общий объем инвестиций в строительство объекта, как отмечается, превысит 1,05 миллиарда рублей, из них 20% — собственные средства холдинга. Окончание строительства и ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса запланированы на первое полугодие 2018 года, выход проекта на производственную мощность — конец 2018 года. По планам компании, срок окупаемости проекта составит около 9 лет.

"Строительство нового животноводческого комплекса будет реализовано в рамках развития мясо-молочного направления нашего агрохолдинга. Реализация проекта позволит на 20% увеличить объемы производимого молока, а также будет способствовать повышению молочной продуктивности КРС благодаря внедрению современных технологий. Кроме того, реализация проекта позволит холдингу внести вклад в реализацию федеральной программы импортозамещения молока и молочной продукции", — сказала генеральный директор АО "Агросила" Светлана Барсукова.

"Агросила" — вертикально интегрированный холдинг, включающий предприятия по выращиванию зерновых культур, производству мяса птицы, сахара и молочных продуктов. В состав "Агросилы" входят предприятия "Челны-Бройлер" (занимает 65% рынка мяса птицы в Татарстане), "Заинский сахар" (51% рынка сахара), а также 11 агрофирм. Семенной завод производит семена для агрофирм республики, комбикормовый завод снабжает комбикормами мясные и молочные производства. По итогам 2016 года холдинг получил выручку 31 миллиард рублей, прибыль составила порядка 2,5 миллиарда рублей.

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