На тюменском стекольном заводе запустят новую производственную линию

ТЮМЕНЬ, 13 июн — РИА Новости. Новую производственную линию, предназначенную для выпуска облегченной тары, запустят на тюменском стекольном заводе в конце июня, объемы производства в результате возрастут до трехсот миллионов бутылок в год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

Он пояснил, что технология производства облегченной тары внедряется из экономических соображений, поскольку позволяет изготавливать бутылки при меньшей затрате сырья, а также упрощает транспортировку больших партий стеклотары.

"Простая гостовская бутылка постепенно уходит в прошлое, ее доля с каждым годом сокращается. Кроме того, недавно на предприятии приступили к эксперименту по выпуску новой продукции — бутылки с бугельной пробкой. Большую часть стеклотары этого вида ранее завозили в Россию из-за рубежа", — сказал собеседник агентства.

Инвестиционный проект по строительству стеклотарного завода в поселке Богандинский Тюменской области реализовали в 2011 году. Общий объем инвестиций составил 3,5 миллиарда рублей. В период строительства компании была предоставлена организационная поддержка по оформлению земельного участка под строительство завода.

По словам главы региона Владимира Якушева, производство стеклотары играет важную роль в диверсификации экономики, импортозамещении, создании новых рабочих мест и налоговых поступлений в бюджет области.

"Правительство области продолжит оказывать поддержку предприятию в рамках действующего регионального законодательства. Продолжится работа по предоставлению предприятию налоговых преференций, помощи в подготовке рабочих кадров", — отметил глава области.

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