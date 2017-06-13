"Вертолеты России" в 2018 году поставят АО "Сбербанк-Лизинг" два Ми-8АМТ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" поставит АО "Сбербанк-Лизинг" два Ми-8АМТ в первом квартале 2018 года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Вертолеты России" и АО "Сбербанк-Лизинг" заключили контракт на поставку двух средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ. Эксплуатантом данных машин выступит АО "Авиакомпания Конверс Авиа". В соответствии с подписанным контрактом, поставка двух вертолетов Ми-8АМТ заказчику состоится в первом квартале 2018 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на международной выставке HeliRussia-2017 "Вертолеты России" и "Сбербанк Лизинг" подписали меморандум о сотрудничестве в области продвижения новой вертолетной техники на российском рынке.

Многоцелевой вертолет Ми-8АМТ (экспортное обозначение Ми-171) — современная модификация вертолета Ми-8/Ми-17 с двигателями ТВ3-117 и редуктором Вр-14. Вертолет разработан ОАО "Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля" и производится на ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" (У-УАЗ), входящих в холдинг "Вертолеты России".

Ми-8АМТ предназначен для решения широкого круга задач: перевозки пассажиров и грузов, транспортировки крупногабаритных грузов на внешней подвеске, проведения поисково-спасательных операций, эвакуации пострадавших. На У-УАЗ выпускаются следующие варианты вертолета Ми-8АМТ (Ми-171): транспортный, пассажирский, VIP, противопожарный, санитарный и аварийно-спасательный.