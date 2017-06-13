Нефть дешевеет на данных ОПЕК о росте добычи

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть перешли к снижению во вторник днем после публикации доклада ОПЕК по добыче "черного золота" в мае, свидетельствуют данные торгов.
По данным июньского доклада ОПЕК, организация в мае нарастила добычу нефти на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем — до 32,139 миллиона баррелей в сутки. Добыча нефти увеличилась больше всего в Ливии, Нигерии и Ираке, сообщается в докладе.
При этом организация сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году на уровне майской оценки в 96,38 миллиона баррелей в день.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
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