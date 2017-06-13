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Экономика

Для разработки придорожной инфраструктуры "Тавриды" создали рабочую группу

15:0813.06.2017
(обновлено: 15:11 13.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСтроительная площадка новой трассы в Крым. Архивное фотоСтроительная площадка новой трассы в Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости (Крым). Разработкой концепции придорожной инфраструктуры вдоль будущей федеральной трассы "Таврида" в Крыму занимается специально созданная рабочая группа, в которую вошли представители ряда министерств, ведомств и муниципальных властей. Об этом РИА Новости (Крым) сообщила главный архитектор Республики Крым Анна Царева.

Старт строительства федеральной трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Сформирована рабочая группа по созданию придорожной инфраструктуры вдоль трассы "Таврида". Совместно с коллегами из Минэкономразвития, Минтранса, Минимущества, администраций муниципальных образований мы ведем эту работу. Вдоль трассы будет расположен ряд многофункциональных зон, которые обеспечат гостей Крыма необходимым сервисом. Сейчас мы формируем требования к содержанию этих многофункциональных зон, расположение их уже запроектировано.", – рассказала Царева.

По ее словам, данные многофункциональные зоны будут предложены предпринимателям для аренды и застройки на аукционной основе.

"По сути это инвестиционные площадки. Для инвесторов будут сформированы четкие, понятные и простые правила, по которым это будет реализовано", – заверила она.

Говоря о других ключевых направлениях своей деятельности на посту главного архитектора Крыма и возглавляемого ею Архитектурно-градостроительного совета Республики, Царева отметила реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды".

"Работа по созданию комфортной городской среды ведется сегодня в 16-ти муниципальных образованиях Республики Крым. В них по программе в этом году будет благоустроено 85 дворовых территорий и 22 общественных пространства. Многие коллеги уже сегодня готовятся к участию в Программе на следующий год, всего проект рассчитан на пять лет", – уточнила Царева.

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© РИА Новости, Инфографика
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Трасса "Таврида". Какой будет главная дорога Крыма

По ее словам, проекты благоустройства городской среды разрабатываются при активном участии жителей муниципальных образований, общественников, депутатского корпуса, реализуется Программа Министерством ЖКХ Республики Крым.

Старт строительства федеральной трассы Таврида в Крым
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Власти стремятся к минимуму потерь в туризме при строительстве "Тавриды"
"Программа рассчитана на несколько лет, потенциал у нее колоссальный. Это один из шагов к созданию так называемых "умных городов". Повышая уровень ответственности граждан за свои дома и дворовые пространства, возможно снизить затраты на капитальный ремонт. Благодаря Программе, отношение людей к месту, где они живут, меняется к лучшему", – убеждена главный архитектор РК.

Еще одним важным направлением деятельности Архитектурно-градостроительного совета является рассмотрение схем территориального планирования, генеральных планов и проектов планировки территорий, а также крупных объектов капитального строительства.

"Архитектурно-градостроительный совет создан в новом составе и в новом формате. Он состоит как из представителей архитектурной общественности, профессиональных архитекторов и градостроителей, так и из представителей министерств и ведомств, депутатского корпуса. Мы сбалансированно подошли к формированию состава Градсовета и сейчас, на мой взгляд, он оптимален. Масштабные проекты на Градсовете обсуждаются коллегиально, прозрачно и открыто, чего раньше в Крыму никогда не было", – подчеркнула Царева.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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© Пресс-служба министерства транспорта Крыма
В Крыму началось строительство трассы "Таврида"
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