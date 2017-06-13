"Швабе" вышел на рынок Аргентины

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российский холдинг "Швабе" в рамках подписанного в феврале этого года договора впервые экспортировал в Аргентину охотничьи прицелы производства Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) — в партию вошли более десяти единиц техники для охоты на крупную и мелкую дичь, а также тактической стрельбы по мишеням, сообщает пресс-служба холдинга.

Аргентина стала 26 страной в списке зарубежных партнеров "Швабе".

"Ранее ВОМЗ не осуществлял поставки в страны Латинской Америки — это новый регион во внешнеторговой деятельности предприятия, представляющий высокий экономический интерес. В перспективе на его территории планируется активно развивать продажи прицельной техники, постепенно наращивая объемы ее поставок. Следующая партия прицелов будет направлена заказчику до конца текущего года", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.

Пресс-служба напоминает, что ВОМЗ ведет активную внешнеторговую деятельность. Так, в мае этого года в Швецию были отправлены более двадцати коллиматорных прицелов.