ОПЕК понизила прогноз на 2017 год по добыче нефти в России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти и конденсата в РФ в 2017 году на 0,12 миллиона баррелей в день по сравнению с майским прогнозом — до 11,04 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации.

В мае ОПЕК прогнозировала добычу нефти и конденсата в РФ в 2017 году на уровне 11,16 миллиона баррелей в день.

По сравнению с 2016 годом показатель снизится на 0,04 миллиона баррелей в сутки.

"Оценка по поставкам нефти РФ в 2017 году была понижена на 0,12 миллиона баррелей в день в связи с корректировкой оценки производства нефти во втором полугодии текущего года, что вызвано продлением соглашения о сокращении добычи нефти стран ОПЕК и других государств на девять месяцев", — говорится в докладе.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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