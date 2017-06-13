ОПЕК в мае увеличила добычу нефти до 32,14 млн баррелей в день

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем — до 32,139 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
"Добыча нефти увеличилась больше всего в Ливии, Нигерии и Ираке, тогда как в Анголе и ОАЭ ее производство показало наибольшее снижение", — сообщается в докладе.
Согласно докладу, десять стран ОПЕК, бравших на себя обязательства по снижению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), в мае снизили ее суммарно на 1,325 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрем. Таким образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 106%.
При этом из стран, продемонстрировавших в отчетном месяце наибольший рост нефтедобычи, от обязательств по сделке ОПЕК+ освобождены лишь Ливия и Нигерия. Добыча нефти в Ливии в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 178,2 тысячи баррелей в день — до 730 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии показатель вырос на 174,2 тысячи баррелей в день — до 1,68 миллиона баррелей в сутки. В то же время Ирак, участвующий в соглашении, увеличил добычу в месячном выражении на 44,4 тысячи баррелей в день — до 4,424 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства лишь на 65%, следует из доклада.
Среди остальных стран картеля в мае свои обязательства по сделке ОПЕК+ перевыполнили Ангола — на 77%, Катар — на 10%, Венесуэла — на 9%, Кувейт — на 2%, следует из данных вторичных источников. ОАЭ выполнили условия соглашения на 92%, Эквадор — на 77%, Алжир — на 60%. Не выполнил свои обязательства по сделке Габон, нарастив добычу к октябрю на 2 тысячи баррелей в день (против обещанного сокращения на 9 тысяч баррелей в день), до 204 тысяч баррелей в сутки.
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