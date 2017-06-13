ОПЕК в мае увеличила добычу нефти до 32,14 млн баррелей в день

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. ОПЕК в мае нарастила добычу нефти на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем — до 32,139 миллиона баррелей в сутки, говорится в июньском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

"Добыча нефти увеличилась больше всего в Ливии, Нигерии и Ираке, тогда как в Анголе и ОАЭ ее производство показало наибольшее снижение", — сообщается в докладе.

ОПЕК в конце 2016 года договорилась о сокращении своей нефтедобычи на 1,254 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня. Совместно с ОПЕК добычу сокращают ряд стран, не входящих в картель — почти на 0,6 миллиона баррелей в день. Соглашение ОПЕК+ было заключено на первое полугодие 2017 года, в мае срок его действия был продлен до конца марта 2018 года.

Согласно докладу, десять стран ОПЕК, бравших на себя обязательства по снижению добычи (Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла), в мае снизили ее суммарно на 1,325 миллиона баррелей в день по сравнению с октябрем. Таким образом, страны ОПЕК выполнили свои обязательства по соглашению на 106%.

При этом из стран, продемонстрировавших в отчетном месяце наибольший рост нефтедобычи, от обязательств по сделке ОПЕК+ освобождены лишь Ливия и Нигерия. Добыча нефти в Ливии в мае увеличилась по сравнению с апрелем на 178,2 тысячи баррелей в день — до 730 тысяч баррелей в сутки. В Нигерии показатель вырос на 174,2 тысячи баррелей в день — до 1,68 миллиона баррелей в сутки. В то же время Ирак, участвующий в соглашении, увеличил добычу в месячном выражении на 44,4 тысячи баррелей в день — до 4,424 миллиона баррелей в сутки, выполнив свои обязательства лишь на 65%, следует из доклада.

Иран, по условиям соглашения получивший возможность нарастить добычу до досанкционного уровня, незначительно увеличил производство нефти по сравнению с апрелем. Показатель вырос на 4,5 тысячи баррелей в день, до 3,795 миллиона баррелей в сутки, что соответствует договоренностям ОПЕК+.

Среди остальных стран картеля в мае свои обязательства по сделке ОПЕК+ перевыполнили Ангола — на 77%, Катар — на 10%, Венесуэла — на 9%, Кувейт — на 2%, следует из данных вторичных источников. ОАЭ выполнили условия соглашения на 92%, Эквадор — на 77%, Алжир — на 60%. Не выполнил свои обязательства по сделке Габон, нарастив добычу к октябрю на 2 тысячи баррелей в день (против обещанного сокращения на 9 тысяч баррелей в день), до 204 тысяч баррелей в сутки.

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