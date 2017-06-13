На Камчатке повысят зарплаты отдельным категориям бюджетников с 1 июля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июн — РИА Новости. Порядка 185 миллионов рублей выделят власти Камчатского края на повышение заплат отдельным категориям бюджетников, сообщил министр финансов региона Сергей Филатов.

"В течение года мы вносим изменения в краевой бюджет, корректируя финансирование основных направлений социально-экономического развития региона. Так, по сравнению с прошлой редакцией закона, доходная часть региональной казны выросла более чем на 2,6 миллиардов рублей. На столько же увеличены расходы", — сказал глава регионального Минфина.

По его словам, почти 185 миллионов рублей из этой суммы будут направлены на увеличение фонда оплаты труда работникам учреждений культуры, социальным работникам, младшему медицинскому персоналу.

"С 1 июля зарплаты этих категорий бюджетников должны вырасти", — сказал министр финансов.

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