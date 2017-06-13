ТЮМЕНЬ, 13 июн — РИА Новости. На тюменской птицефабрике завершен первый этап модернизации, что позволит увеличить производство яиц на треть, а количество птицемест довести до двух миллионов, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Решение о реконструкции птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства. Общий объем инвестиций в проект превысил миллиард рублей", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на территории птицефабрики располагаются еще двадцать птичников в ветхом состоянии. Десять из них будет снесены в рамках второго этапа модернизации, на их месте построят три больших новых. На третьем этапе в 2019 году исчезнут остальные старые птичники и появятся современные с самым высокотехнологичным оборудованием, существующим в мире. В итоге производство обновится на 90%.

"Очень важно, чтобы себестоимость яйца в Тюменской области была как можно ниже для успешной конкуренции наших предприятий с другими производителями на рынке. Для этого необходимо переоснащение, уменьшение расходов и постоянное увеличение качества", — сказал глава региона Владимир Якушев.

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