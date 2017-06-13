Самолеты А320neo и A321neo получили сертификаты от Росавиации

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификаты типа для воздушных судов А320neo и А321neo, сообщил Airbus.

"Федеральное агентство воздушного транспорта РФ и Авиационный регистр РФ завершили процедуру валидации сертификата типа для самолетов семейства А320neo. Соответствующие подтверждающие документы были переданы компании Airbus", — говорится в сообщении.

Сертификат типа распространяется на самолеты A320neo и A321neo, оснащенные обоими типами двигателей (Pratt & Whitney's Pure Power PW1100G-JM и CFM International's LEAP-1A). Получение сертификата типа от российских авиационных властей является важным шагом на пути ввода самолетов семейства А320neo в коммерческую эксплуатацию в России, отметила компания. Первым эксплуатантом этого типа в России станет S7 Airlines.

Коммерческая эксплуатация A320neo началась в 2016 году.

S7 первой в РФ заключила соглашение на поставку трех лайнеров семейства A320neo и опцион еще на два самолета в 2016 году. Первые поставки запланированы на 2017 год.