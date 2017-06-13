В Fitch не исключают понижение рейтингов Катара

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара на уровне "АА" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.

Fitch также поместило краткосрочные РДЭ страны в иностранной и национальной валютах на уровне "F1+" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

"Пересмотр рейтингов Катара отражает повышенную неопределенность, обусловленную решением Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и некоторых других арабских стран разорвать дипломатические и логистические связи с Катаром", — сообщается в релизе.

В то же время агентство отмечает, что становится все более вероятным, что кризис будет устойчивым и негативно повлияет на экономику Катара и показатели ее кредитоспособности.

Аналитики Fitch отмечают, что к понижению рейтингов Катара может привести отсутствие своевременного разрешения ситуации по поводу разрыва дипотношений, дальнейшая эскалация конфликта или доказательство того, что меры, принятые против Катара, оказывают значительное влияние на экономику страны. Рейтинги Катара могут быть выведены из списка на пересмотр в том случае, если внешние отношения страны нормализуются без негативного воздействия на ее экономику.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.