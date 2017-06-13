В Fitch не исключают понижение рейтингов Катара

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Катара на уровне "АА" в иностранной и национальной валютах в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.
"Пересмотр рейтингов Катара отражает повышенную неопределенность, обусловленную решением Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Египта и некоторых других арабских стран разорвать дипломатические и логистические связи с Катаром", — сообщается в релизе.
В то же время агентство отмечает, что становится все более вероятным, что кризис будет устойчивым и негативно повлияет на экономику Катара и показатели ее кредитоспособности.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.