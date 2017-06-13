СМИ узнали о планах Минфина повысить НДПИ для "Газпрома"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Минфин РФ предлагает частично компенсировать недополученные дивиденды "Газпрома" за счет повышения для монополии налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в четвертом квартале, — это увеличит доходы бюджета РФ примерно на 30 миллиардов рублей до конца года, сообщает в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые увеличат платеж "Газпрома" по НДПИ на газ в четвертом квартале. Это предложено сделать за счет увеличения коэффициента в формуле расчета НДПИ на газ для "Газпрома" с 1,7969 до 2,2738 в октябре-декабре. Газета отмечает, что для монополии ставка налога более высокая, чем для независимых производителей газа.

Такую меру источники газеты объясняют тем, что "Газпром" одобрил более низкие дивиденды за 2016 год, чем ожидалось. В Минфине и "Газпроме" отказались от комментариев.

При этом отмечается, что повышение НДПИ не компенсирует недобор дивидендов. Минфин заложил в бюджет этого года дивиденды "Газпрома" в размере 18,86 рубля на акцию, или 446 миллиардов рублей, но монополия выплатит только 190 миллиардов рублей (20% от чистой прибыли за 2016 год по МСФО).

К такому решению правительство пришло после публичной рекомендации президента РФ Владимира Путина, который в мае заявил, что "бумажную" прибыль "Газпрома", вызванную курсовыми разницами, для расчета дивидендов использовать не стоит. Министр финансов Антон Силуанов указывал тогда, что при таком подходе не надо было учитывать и "бумажный" убыток "Газпрома" в 2015 году, вызванный теми же причинами. В кулуарах ПМЭФ Силуанов говорил, что Минфин продолжит настаивать на том, чтобы госкомпании отдавали 50% чистой прибыли на дивиденды, "несмотря на отдельные решения по этому году по "Газпрому", "Роснефти".

Предложенные Минфином поправки (включают также акцизы на 2018 год и продление текущих параметров формул НДПИ на газ и нефть на 2020 год) пока находятся на ранней стадии обсуждения и еще не рассматривались в правительстве, сообщает газета. При этом, если Минфин хочет изъять у "Газпрома" дополнительные средства в этом году, ему нужно добиться принятия поправок в Налоговый кодекс до конца августа. Это будет непросто, учитывая летние каникулы в Госдуме, которые затронут почти весь август. Если же Минфину удастся вовремя провести эти поправки, это даст ему действенный инструмент давления на "Газпром" в вопросе дивидендов.