Японская бизнес-миссия посетит Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Японская организация по развитию внешней торговли "Джетро" 14-17 июня организует визит японской бизнес-миссии в Хабаровск и Владивосток, где делегаты посетят предприятия в сфере услуг, сообщает Минвостокразвития.

Глава представительства "Джетро" в Москве Кунихиро Номура заявил, что на Дальний Восток приедут представители 22 японских компаний.

"Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибуция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока", — говорится в сообщении.

По словам Номура, "Джетро" организует бизнес-миссию в сфере услуг в Россию впервые. В марте "Джетро" выпустило для японских предпринимателей исследование "Стиль Владивостока и Хабаровска" о потребительском рынке двух регионов, акцент — на продукции текстильной промышленности, ресторанном и гостиничном бизнесе, сфере услуг.

Минвостокразвития окажет бизнес-миссии организационную помощь. Визит японцев пройдет при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Работа происходит в рамках подписанного в декабре 2016 года между АПИ и Джетро меморандума о сотрудничестве – тогда стороны договорились о содействии японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимном продвижении товаров на рынке двух стран.