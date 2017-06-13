Японская бизнес-миссия посетит Дальний Восток

ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Японская организация по развитию внешней торговли "Джетро" 14-17 июня организует визит японской бизнес-миссии в Хабаровск и Владивосток, где делегаты посетят предприятия в сфере услуг, сообщает Минвостокразвития.
"Японские предприниматели посетят торговые предприятия, на базе которых японские сети планируют запуск своих филиалов. Планируется провести ряд встреч с представителями японских предприятий, которые уже осуществляют свою деятельность на территории России, и локальными партнерами в рамках поддержки продвижения японских предприятий сферы услуг (ресторанный бизнес, дистрибуция, ритейл, салоны красоты, образовательные услуги) на рынки Дальнего Востока", — говорится в сообщении.
Минвостокразвития окажет бизнес-миссии организационную помощь. Визит японцев пройдет при участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Работа происходит в рамках подписанного в декабре 2016 года между АПИ и Джетро меморандума о сотрудничестве – тогда стороны договорились о содействии японским компаниям малого и среднего бизнеса в реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке и взаимном продвижении товаров на рынке двух стран.