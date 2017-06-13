Путин заявил, что не хотел остановить приватизацию, начавшуюся в 90-х годах

ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не хотел остановить приватизацию, начавшуюся в 1990-х годах, но ей нужно было придать более системный и справедливый характер.

"Я не останавливал приватизацию. Я просто попытался придать ей более справедливый характер. Я сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок. Мы прекратили действия схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами, к утрате государственного контроля над некоторыми стратегическим отраслями или к их развалу. Поэтому моя задача заключалась не в том, чтобы остановить приватизацию, а чтобы придать ей более системный и справедливый характер", — сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime