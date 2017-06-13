СМИ: сенаторы в США пока не договорились о новых санкциях против России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что соглашение с республиканцами по вопросу ужесточения российских санкций пока не достигнуто, сообщает агентство Блумберг.

"Мы пока еще не достигли окончательного соглашения. Надеюсь, нам это удастся", — цитирует агентство слова демократа.

Как сообщается, сенатор отметил, что демократы настаивают на законодательном закреплении существующих санкций, введении новых санкций в ответ на якобы вмешательство РВ в американские выборы, а также предоставлении конгрессу права рассмотрения их возможной отмены.

Ранее сообщалось, что новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США в ближайшее время. Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.