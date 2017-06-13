СМИ: сенаторы в США пока не договорились о новых санкциях против России

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что соглашение с республиканцами по вопросу ужесточения российских санкций пока не достигнуто, сообщает агентство Блумберг.
"Мы пока еще не достигли окончательного соглашения. Надеюсь, нам это удастся", — цитирует агентство слова демократа.
Ранее сообщалось, что новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США в ближайшее время. Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.
В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.