Тридцать новых троллейбусов прибыли в Саранск, где готовятся к ЧМ-2018

Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1039)

Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 июн – РИА Новости. В Саранск прибыли 30 новых низкопольных троллейбусов в рамках обновления парка общественного транспорта накануне чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"В Саранск прибыли 30 троллейбусов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Торжественный вывод на линию новых транспортных средств состоялся 12 июня", — говорится в сообщении.

Прибывшая техника имеет ряд преимуществ. Новые троллейбусы – низкопольные и более вместительные, приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. Система управления полностью автоматизирована. Транспорт оборудован видеорегистратором и системой видеонаблюдения из пяти камер, оснащен системой "ГЛОНАСС" и соответствует всем требованиям безопасности.

"В феврале в Саранск уже прибыли 50 новых автобусов. Сегодня мы пускаем на линию троллейбусы. Такого масштабного обновления общественного транспорта не было в республике никогда. Теперь мы сможем серьезно укрепить все без исключения городские маршруты", — сказал врио главы Мордовии Владимир Волков, принимавший участие в торжественной церемонии.

По его словам, стоимость одного троллейбуса — около 11 миллионов рублей. Но благодаря федеральной программе поддержки автопрома каждая единица обошлась республике почти вдвое дешевле. Таким образом, отметил Волков, удалось сэкономить для городского бюджета 150 миллионов рублей. "Мы активно готовимся к мировому футбольному первенству: строим многочисленные объекты, обновляем городскую инфраструктуру, занимаемся благоустройством. Новые дороги и гостиницы, дома, скверы, транспорт – всё это наследие чемпионата, которое будет служить жителям республики долгие годы", — добавил врио главы региона.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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