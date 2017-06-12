МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Карл-Томас Нойманн покинул пост главы немецкого автоконцерна Opel в понедельник, новым генеральным директором компании станет Михаэль Лошеллер, ранее занимавший должность финансового директора.

"Я ушел с поста председателя правления компании. Остаюсь членом правления до закрытия", — написал Нойманн на своей странице в Twitter . Он также поздравил Лошеллера с новой должностью.

Ранее французская PSA Group объявила о покупке у американской General Motors подразделения Opel/Vauxhall и европейского бизнеса GM Financial. Opel/Vauxhall оценены в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial — в 900 миллионов евро.

Таким образом, PSA станет вторым по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка в 17%, отмечается в сообщении концерна.