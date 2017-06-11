Страны БРИКС разделяют общее видение политики, заявил Железняк

ФУЧЖОУ (Китай), 11 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Страны БРИКС разделяют общее видение политики, которое основано на уважении к национальным суверенитету, интересам и международному праву, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.
Он подчеркнул, что страны БРИКС доказывают, "что такой диалог возможен и является существенной и значимой альтернативой той модели, которую предлагали страны Запада в предыдущий период".
Железняк отметил, что страны БРКИС также во многом разделяют оценки, которые касаются политики финансов и экономики.
В воскресенье в Фучжоу открылся Форум политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС. Традиционно эксперты принимают документ с рекомендациями, который потом передается на рассмотрение во время саммита лидеров БРКИС. Впервые китайская сторона, помимо стран БРИКС, также пригласила и представителей других развивающихся стран.