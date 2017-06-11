Страны БРИКС разделяют общее видение политики, заявил Железняк

ФУЧЖОУ (Китай), 11 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Страны БРИКС разделяют общее видение политики, которое основано на уважении к национальным суверенитету, интересам и международному праву, считает член комитета ГД по международным делам Сергей Железняк.

"Отрадно, что у стран БРИКС общее видение политики, которое основано на уважении к национальному суверенитету, к национальным интересам каждой страны, к международному праву. Уверен, что в 21-м веке справедливое мироустройство возможно только при сохранении нашего многообразия и диалога, основанного на доверии", — заявил Железняк, выступая на церемонии открытия Форума политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС.

Он подчеркнул, что страны БРИКС доказывают, "что такой диалог возможен и является существенной и значимой альтернативой той модели, которую предлагали страны Запада в предыдущий период".

Железняк отметил, что страны БРКИС также во многом разделяют оценки, которые касаются политики финансов и экономики.

"Мы запустили уникальные финансовые и экономические проекты в рамках стран БРИКС. И я уверен, что при поддержке ведущих политических сил наших стран при активном взаимодействии с институтами гражданского общества, эти финансовые и экономические институты станут основой для создания новых рабочих мест, запуска новых производств", — сказал он.

В воскресенье в Фучжоу открылся Форум политических партий, исследовательских центров и организаций гражданского общества БРИКС. Традиционно эксперты принимают документ с рекомендациями, который потом передается на рассмотрение во время саммита лидеров БРКИС. Впервые китайская сторона, помимо стран БРИКС, также пригласила и представителей других развивающихся стран.