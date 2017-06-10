Казахстан привержен выполнению сделки ОПЕК+, заявил Новак

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Казахстан привержен выполнению соглашения ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам совместной встречи с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

Новак также сообщил, что стороны не обсуждали изменение квоты Казахстана в соглашении ОПЕК+.

"Нет, не обсуждали (изменение квоты Казахстана — ред.). Казахстан привержен тоже выполнению соглашения", — сказал Новак.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В конце мая министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев говорил, что Казахстан может скорректировать свои обязательства по сокращению нефтедобычи осенью этого года из-за планируемого роста добычи на месторождении Кашаган.