Организаторы рассказали о тратах на проведение ЭКСПО-2017 в Астане

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Проведение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в Астане предварительно обойдется в порядка 1,3 миллиарда долларов, сообщил председатель правления национальной компании "Астана ЭКСПО-2017" Ахметжан Есимов.

"Во сколько обошелся этот проект пока еще рано говорить. Мы эту цифру обязательно озвучим, но на сегодняшний день это будет стоить где-то около 400 с лишним миллиардов тенге — это строительство объектов, проведение мероприятий, включая все", — сказал Есимов на пресс-конференции.

"Это будет 1 миллиард 300 миллионов (долларов — ред.)", — добавил он.

Международная выставка "ЭКСПО-2017" пройдет в Казахстане с 10 июня по 10 сентября. В рамках мероприятия будут продемонстрированы новейшие достижения науки в сфере развития "зеленой" энергетики. В выставке примут участие более 100 стран, запланировано около 3 тысяч деловых мероприятий. Казахстан стал первым государством на постсоветском пространстве, получившим право провести подобную выставку.