Саудовский министр не видит необходимости корректировать соглашение ОПЕК+

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Россия, Саудовская Аравия и Казахстан продолжат полностью поддерживать соглашение ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), считает министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Он отметил, что в субботу обсудит выполнение сделки ОПЕК+ с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым и министром энергетики России Александром Новаком.

"С нетерпением жду обсуждения соглашения (ОПЕК+ с министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым — ред.)… Затем мы продолжим обсуждение с нашим коллегой из РФ Александром Новаком. Я считаю, что все три страны продолжат полностью поддерживать соглашение", — сказал аль-Фалих.

"Ничто не указывает на необходимость в корректировке (обязательств стран — ред.) в соглашении", — добавил министр.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В конце мая срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

В конце мая министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев говорил, что Казахстан может скорректировать свои обязательства по сокращению нефтедобычи осенью этого года из-за планируемого роста добычи на месторождении Кашаган.