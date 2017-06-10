На ЭКСПО-2017 в Астане начал работу российский павильон

АСТАНА, 10 июн — РИА Новости. Торжественная церемония открытия российского павильона, посвященного арктической тематике, состоялась в субботу на международной специализированной выставке ЭКСПО-2017, которая начала работу в столице Казахстана, передает корреспондент РИА Новости.

В церемонии открытия приняли участие посол России в Казахстане Михаил Бочарников, комиссар русской секции на выставке, замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов и генеральный секретарь выставки, а также президент "Росатома" Алексей Лихачев.

Павильон РФ посвящен арктической тематике, поэтому торжественную ленту на открытии не разрезали, а разбивали — она была заморожена с помощью жидкого азота.

"Я уверен, что наш российский павильон по своему вкладу в представление будущего окажется на первом месте", — сказал посол РФ на церемонии открытия.

В российском павильоне можно увидеть настоящий айсберг.

ЭКСПО — крупнейшая международная выставка новейших научно-технических достижений, которая проводится с 1851 года и каждый раз посвящена отдельной теме. ЭКСПО в Астане пройдет с 10 июня по 10 сентября. Организаторы обещают продемонстрировать лучшие разработки в области "зеленой энергетики". На выставке будут представлены гоночной электромобиль, самолет на солнечных батареях, роботы-художники и "уникальный источник энергии" — вино.