Сообщения об атаках на платежные системы российских банков не подтвердились

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Информация об атаках на платежные системы российских банков не подтверждается, заявил РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

"Роскомнадзор находится в постоянном контакте с соответствующими техническими службами и службами безопасности крупнейших банков. И информация об атаках на платежные системы не подтверждается", — сказал он.

Сбербанк в пятницу вечером зафиксировал 40-минутный технический сбой, который затронул менее 10% операций с картами. Сложности возникли у клиентов Сбербанка, которые пытались совершить операции в устройствах сторонних банков, а также у клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Затруднения были при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам MasterCard и "Мир". В настоящее время все системы работают в штатном режиме.

В СМИ появилась информация, что проблемы также возникли у клиентов Райффайзенбанка, "Юникредит банка", банка "Открытие" и Промсвязьбанка.

Банк "Открытие" при этом сообщил, что его карты и инфраструктура работают в штатном режиме, но в колл-центр обращаются клиенты, столкнувшиеся с проблемами при использовании банкоматов и платежной инфраструктуры стороннего банка.