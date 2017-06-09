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Экономика

В Минкомсвязи считают необоснованной критику ГИС ЖКХ

22:2609.06.2017
(обновлено: 22:41 09.06.2017)
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© РИА Новости / Леся ПоляковаПерейти в фотобанкОплата жилищно-коммунальных услуг. Архивное фотоОплата жилищно-коммунальных услуг. Архивное фото
© РИА Новости / Леся Полякова
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Государственная информационная система (ГИС) ЖКХ работает исправно, вопросы возникают лишь к работе менеджмента компаний, которые не могут разместить в системе информацию о начислениях, заявил РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Евраев, отвечая на критику председателя правления "Интер РАО" Бориса Ковальчука.

Недвижимость. Архивное фото
© Fotolia / peshkova
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В пятницу Ковальчук раскритиковал работу ГИС ЖКХ, в частности, опцию для потребителей не платить за коммунальные ресурсы, если начисления не отразились в системе. Он отметил, что компания не может внести в систему данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги из-за ошибок в программе.

"Мы проанализировали информацию об ошибках, предоставленную "Интер РАО". Это их обращения в службу поддержки ГИС ЖКХ, начиная с февраля 2016 года. Конечно, в любой масштабной IT-системе появление технических ошибок возможно… При этом, по предоставленной информации "Интер РАО", примерно половина входящих в нее организаций успешно размещают информацию, а есть те, кто до сих пор даже не приступил к размещению сведений в системе", — прокомментировал Евраев.

"Так ведь не может быть, что одни могут размещать информацию, а другие нет. Система либо работает, либо нет. По предоставленным данным мы видим, что она работает, и значит, возникает вопрос к работе менеджмента компаний, которые не могут разместить информацию", — подчеркнул представитель Минкомсвязи.

Начисления будут зафиксированы

Рейд судебных приставов
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Евраев напомнил, что норма‪ о возможности граждан не оплачивать коммунальные счета, если соответствующая информация о начислениях отсутствует в ГИС ЖКХ, вступает в силу 1 января 2018 года. ‬

По его словам, граждане, которые не видят начислений по своей квартире в ГИС ЖКХ, должны будут это зафиксировать нажатием специальной кнопки в своем личном кабинете. Ресурсоснабжающая организация автоматически получит об этом уведомление и быстро разместит начисления в системе.

Представитель Минкомсвязи отметил, что добросовестным участникам рынка ЖКХ опасаться нечего, – "они и так не скрывают информацию о начислениях или работах по дому".

"Если человек не хочет платить за услуги ЖКХ, он и сейчас этого не делает и запросто может сказать, что платежки в ящик не получал и ничего не знает. Хотя это не освобождает его от обязанности платить. В этом ключе ГИС ЖКХ, наоборот, поможет четко зафиксировать, была информация по начислениям предоставлена или нет, и взыскивать долги с таких злостных неплательщиков станет легче", — сказал Евраев.

Статистика

Счет за коммунальные услуги. Архивное фото
© РИА Новости
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Согласно статистике министерства, в настоящее время в ГИС ЖКХ зарегистрировано более 76,5 тысячи поставщиков информации, размещены сведения о 13 миллионах многоквартирных и жилых домов. "Это подтверждает работоспособность системы", — заявил замглавы Минкомсвязи.

Проблема долгов по оплате за потребленную электроэнергию является одной из основных для отрасли. По данным Центра финансовых расчетов на энергорынке РФ, на конец марта 2017 года задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии составила 255,5 миллиарда рублей, увеличившись на 13,9% с начала года.

ГИС ЖКХ запущена летом 2016 года. С 1 июля 2017 года поставщики услуг должны в обязательном порядке предоставлять информацию о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, а банки — сведения о совершенных коммунальных платежах. Евраев в мае говорил, что ГИС ЖКХ может окупиться к 2022-2023 году. При этом он отмечал, что система создавалась не на бюджетные средства — ее инвестором является "Почта России".

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