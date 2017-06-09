Поморье договорилось с ВЭБом о совместной работе над проектом "Белкомура"

АРХАНГЕЛЬСК, 9 июн — РИА Новости. Архангельская область договорилась с Внешэкономбанком (ВЭБ) о совместной экспертной работе над финансовой моделью проекта "Белкомур", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Архангельской области.

"Внешэкономбанк примет участие в совместной работе с Архангельской областью над финансовой моделью "Белкомур", в частности, оценке его эффективности для подготовки экспертного заключения банком и направления документа в правительственную комиссию по транспорту. Такая договоренность достигнута на встрече губернатора Архангельской области Игоря Орлова и первого зампредседателя ВЭБ Дмитрия Курдюкова", — сказал собеседник агентства.

Также ВЭБ выразил готовность принять участие в совместной оценке перспектив реализации целого ряда региональных инвестпроектов — в сфере биоэнергетики, транспорта и логистики, связи и коммуникаций.

Губернатор Архангельской области отметил, что региональное правительство уделяет особое внимание вопросам подготовки проекта "Белкомур" к практической реализации. "На сегодняшний день просчитана и подтверждена экспертами устойчивость грузовой базы железнодорожной магистрали "Белкомур", актуализированы его транспортные потоки, в высокой степени готовности находится финансовая модель проекта в рамках механизма частной концессионной инициативы", — цитирует пресс-служба слова Орлова.

Схема, заложенная в основу предлагаемого алгоритма реализации проекта "Белкомур" за счёт средств частного инвестора (без привлечения прямого финансирования из бюджетов), прямо соотносится с принципами "инфраструктурной ипотеки", о которой президент России говорил на завершившемся недавно Петербургском международном экономическом форуме", добавили в пресс-службе.

Стержнем проекта "Белкомур" является строительство железной дороги "Архангельск-Сыктывкар-Соликамск" общей протяженностью 1161 километр. Основу грузопотока по новой трассе составят химические и минеральные удобрения, уголь, нефтяные, рудные и лесные грузы. При этом "Белкомур" стимулирует реализацию более 40 крупных промышленных инвестпроектов, а также строительство нового глубоководного района морского порта Архангельск.

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