Новак заявил, что не знает о желании Казахстана пересмотреть сделку ОПЕК

АСТАНА, 9 июн – РИА Новости. Глава Минэнерго РФ Александр Новак не знает о желании Казахстана пересмотреть условия сделки о сокращении добычи нефти.

"Я таких заявлений не слышал", — сказал он журналистам.

Как заявил ранее министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев, страна может скорректировать свои обязательства по сокращению нефтедобычи осенью этого года из-за планируемого роста добычи на месторождении Кашаган.

Новак считает, что все участники соглашения ОПЕК+ должны до конца выполнять свои обязательства.

"Я думаю, что все члены соглашения, кто подписывал и кто продлевал — они взяли на себя обязательства соответствовать тем договоренностям, которые достигнуты. Мне кажется, это разумно — всем придерживаться договоренностей", — сказал он, на вопрос о предложении Казахстана поднять вопрос о пересмотре условий сокращения добычи на следующей встрече министров стран ОПЕК и не-ОПЕК в ноябре.