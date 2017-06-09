Вологдчина выделила на посевную кампанию около 540 миллионов рублей

ВОЛОГДА, 9 июн — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка 540 миллионов рублей направили власти Вологодской области на посевную кампанию этого года, из которых 315 миллионов рублей составляют федеральные средства, 225 миллионов рублей — средства областного бюджета, сообщил в пятницу РИА Новости начальник департамента сельского хозяйства региона Сергей Поромонов.

"Посевная кампания в Вологодской области проведена на 90%. Из-за обильных дождей, снегопадов и холодной погоды посевная идет с отставанием на семь-десять дней, поэтому в некоторых районах она будет продолжаться всю первую декаду июня. На посевную в этом году выделено 540 миллионов рублей, из которых 315 миллионов рублей — средства федерального бюджета, еще 225 миллионов выделил областной бюджет", — сказал Поромонов.

Он добавил, что в область завезли 28 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 1,5 тысячи тонн больше, чем годом ранее. По его словам, полностью посевную закончили в Грязовецком, Сокольском, Тотемском, Кадуйском, Белозерском и Сямженском районах, в Усть-Кубинском и Устюженском районах она находится в стадии завершения.

Все хозяйства Вологодской области в этом году должны произвести не менее 250 тысяч тонн зерна, что на 27 тысяч тонн больше, чем в 2016 году. Также необходимо произвести 257 тысяч тонн картофеля и 66 тысяч тонн овощей.

"В Вологодской области сформирован семенной фонд, организован межхозяйственный обмен, завезли семена и из-за пределов области — 4,4 тысячи тонн, в том числе — 3,3 тысяч тонн зерновых, 106 тысяч тонн льна и 370 тысяч тонн многолетних трав. Благодаря снижению цен на минеральные удобрения хозяйства дополнительно купили 1600 тонн, что также больше, чем годом ранее", — подчеркнул Поромонов.

Он отметил, что последние 10 лет в области уменьшались посевные площади, в прошлом году этот процесс удалось остановить — тогда в регионе засеяли 373 тысячи гектаров. В этом году необходимо планируется засеять 390 тысяч гектаров, из которых зерновые займут 131 тысячу гектаров.