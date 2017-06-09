АСТАНА, 9 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил российский павильон на выставке "Астана ЭКСПО-2017", где ему продемонстрировали энергетический потенциал российской Арктики.

Российская экспозиция начинается с демонстрации технологий компании "Уралкалий", которая производит до 20% удобрений в мире.

Затем президенту рассказали о водной инсталляции "Энергия Арктики", где создан в декорациях Северный морской путь с макетами атомных ледоколов нового поколения, в том числе, флагмана российского атомного флота.

Атмосферу арктического региона в этом зале создают декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы.

В процессе осмотра павильона президент подошел к инсталляции, посвященной амурскому тигру. Подойдя к камере, Путин оказался в кадре с компьютерным тигром, который прошелся рядом с президентом.

Затем глава Росатома Алексей Лихачев рассказал президенту о новых проектах госкорпорации и, в частности, строительстве атомных ледоколов.

Глава государства также ознакомился с экспозицией Татарстана, которая является завершающим пунктом осмотра российского павильона. В этой зоне еженедельно будут сменяться экспозиции российских регионов, которые будут представлять на ЭКСПО свои прорывные технологии.