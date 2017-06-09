Тамбовские аграрии завершили посевную кампанию яровых культур

ТАМБОВ, 9 июн — РИА Новости. Тамбовские аграрии засеяли более 1,25 миллиона гектаров яровых культур, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"На полях Тамбовской области завершился сев яровых культур, засеяно более 1,25 миллиона гектаров полей. Практически это составляет 100% от запланированного объема", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в области посеяно более 260 тысяч гектаров ячменя, свыше 120 тысяч гектаров пшеницы, 56 тысяч гектаров гороха и почти 9 тысяч гектаров овса. Также было посеяно свыше 135 тысяч гектаров кукурузы. На 4% перевыполнен план и по севу подсолнечника — всего 375 тысяч гектаров. Сахарная свекла посеяна на 118 тысячах гектаров. Сельхозпроизводители региона на 3% перевыполнили план по севу сои — всего засеяно более 84 тысяч гектаров полей. Картофель посажен на общей площади около 3,7 тысячи гектаров, овощи — около 200 гектаров.

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